Restyling di numerose strade e marciapiedi a Cusago: l’Amministrazione rende noto il programma degli interventi

Restyling delle strade a Cusago: il programma

Numerosi interventi di riqualificazione per strade, marciapiedi e vialetti avviati a Cusago in questi giorni. L’Amministrazione cusaghese ha diffuso un dettagliato elenco delle vie interessate. Per quanto riguarda le strade, l’asfaltature interessa le vie Fontanile Cristina, Dante, Albizzati, Leopardi, Bergamo, Pavia, Ferraris, Marconi, Cusago di Sotto e via per Gaggiano. Interventi sui marciapiedi nelle vie Pavia, Albizzati, Grassi Soncino, Dossi e Casati. All’opera infine anche sui vialetti delle vie Dante, Leopardi, Manzoni, Bareggio, Aldo Moro e parco giochi in area Milano Visconti. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE