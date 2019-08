Riccardo Olgiati festeggia: “La Franco Tosi è salva”. La notizia è arrivata oggi, giovedì 8 agosto.

“Dopo anni di trattative, bandi deserti e tanto altro oggi 8 agosto 2019 possiamo ufficialmente dire che la storica azienda legnanese è salva!

Sarà l’imprenditore brianzolo Alberto Presezzi a rilevare l’area su cui già da anni insisteva in affitto.

Un risultato importantissimo per la città di Legnano e per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie che potranno guardare al futuro con un po’ più di serenità.

Peccato non essere riusciti a concludere un accordo sulla totalità dell’area richiesta ma come avevo già detto in precedenza questa seconda soluzione permetterà comunque all’area di rimanere viva e alla gran parte dei lavoratori di avere continuità.

Per tutto questo lavoro ringrazio il Ministero dello Sviluppo Economico che mi ha sopportato e con un paziente lavoro di mediazione ha permesso di arrivare ad un risultato che fino a qualche anno fa sembrava un miracolo ormai impossibile.

Ora la palla passa alla città di Legnano ed alla futura amministrazione che dovrà mettere mano al masterplan dell’area per rilanciarla nel migliore dei modi provando a ricreare un polo industriale di un certo livello. La prima pietra l’abbiamo messa oggi.

Sarà uno dei nodi più importanti della Legnano del futuro e siamo pronti a prenderci anche questa responsabilità”.