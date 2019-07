Il consigliere Alessandro Colombo attacca la Giunta Clerici: “Non ha idee e un progetto su Uboldo., in 60 giorni di governo è passata dall’hasthag #Riprendiamociinostrisogni all’hasthag #Rimettiamoci a dormire?”

La lista per Uboldo attacca la Giunta

Nell’ultimo consiglio comunale la maggioranza ha presentato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato “ che dovrebbe contenere gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative, nonché l’elenco delle opere pubbliche che l’amministrazione Clerici intende finanziare durante il corso del suo mandato”, spiega Colombo.

“Dalle linee programmatiche di mandato, infatti, discendono gli indirizzi strategici dell’ente, che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l’azione dell’ente.

Bene, secondo noi, di tutto questo nella relazione del sindaco non c’è nulla. Il documento presentato si limita a dare indicazioni molto vaghe e ad esprimere intenzioni che poi però non si traducono in azioni concrete”.

“Cosa intende fare concretamente per viabilità, sicurezza, sport?”

“E’ facile dire in tema di sicurezza “maggior presidio del territorio e coordinamento delle forze dell’ordine”. Siamo tutti d’accordo. – riferisce Colombo in un comunicato – Ma ai cittadini interessa sapere: Riporterete a Uboldo il Comando di Polizia Locale o no?

E’ facile dire in tema di viabilità “migliorare la circolazione interna”. Siamo tutti d’accordo. Ma ai cittadini interessa sapere: Toglierete i sensi unici in paese oppure no? E’ facile dire in tema di Volontariato: “promuovere il volontariato”. Siamo tutti d’accordo. Ma ai cittadini interessa sapere: Darete una sede a tutte le associazioni o no?

E’ facile dire in tema di attività sportive: “sostenere le associazioni sportive del territorio”. Siamo tutti d’accordo. Ma ai cittadini interessa sapere: Riprenderete la gestione del Centro Sportivo o no?

E’ facile dire in tema di territorio: “creazione di parcheggi (multipiano, interrati)”. Siamo tutti d’accordo. Ma ai cittadini interessa sapere: Acquisirete i cortili di piazza San Pietro per dare spazio a parcheggi e migliorare viabilità o no?”.

“Non c’è traccia di interventi per illuminazione e cimitero?”

“Senza dimenticare che in questo documento non c’è traccia di alcuni dei vostri “cavalli di battaglia” in campagna elettorale: riporterete a casa il Cimitero oppure no? Riaccenderete l’illuminazione nelle vie private oppure no? Tutte domande che in questo documento non trovano alcuna risposta. – continuano dalla Lista per Uboldo – Dobbiamo pensare che sono bastati 60 giorni di governo per farvi passare dall’hasthag #Riprendiamociinostrisogni all’hasthag #Rimettiamociadormire?”.