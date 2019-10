“Molto positivi” i risultati dei primi interventi di risanamento del Lago di Varese coi 6 milioni di euro stanziati dalla Regione, e i sindaci propongono di investire un euro per ogni abitante.

Risanamento Lago di Varese, partenza ottima

Prima riunione coi primi risultati degli interventi di risanamento del Lago di Varese, giovedì. “Risultati molto positivi – spiega il consigliere regionale Emanuele Monti, firmatario dell’emendamento che stanziò le risorse regionali – Durante la riunione sono emerse anche due proposte. Una, da parte mia, di realizzare entro la fine dell’anno un convegno pubblico aperto a tutta la cittadinanza per informare sui primi risultati raggiunti e per aprire la discussione. Il nostro lago è amato da tutti e sono sicuro che i varesini ci tengono a poter essere protagonisti del suo futuro seguendo passo passo questo percorso verso il suo risanamento”.

Un euro a cittadino per salvare il lago

“L’altra proposta – prosegue Monti – è arrivata da alcuni Sindaci dei comuni interessati, ovvero di dotarsi di fondi propri, pur nelle difficoltà di bilancio, per consentire a questa importante associazione di effettuare propri interventi. L’idea, che condivido e auspico possa essere condivisa da tutti quanti i Sindaci è di stanziare, da parte loro un euro simbolico per ogni abitante. Se ogni Comune rivierasco farà la sua parte, i fondi potrebbero ammontare a circa 200mila euro, in base ad una stima della popolazione coinvolta. I fondi potrebbero essere gestiti dall’Associazione Comuni Rivieraschi, che già esiste”.

I fondi dei Comuni per la pista ciclabile

“Mi sento di appoggiare questa iniziativa dei Sindaci e di chiedere che tutti gli amministratori aderiscano – conclude Monti – Regione Lombardia sta facendo la sua parte con un grosso impegno finanziario. Con le dovute proporzioni, i Comuni potrebbero fare la loro parte, puntando magari, è la mia proposta, ad investire questi fondi nella manutenzione della pista ciclabile attorno al lago. Una grande risorsa, molto utilizzata, ma che versa in difficoltà perché dopo la ‘demolizione’ delle Province da parte della Riforma Delrio non c’è più nessun Ente che può farsi carico della sua manutenzione”.

