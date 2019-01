Cecchetti e Giudici (Lega): “213 mila euro per territorio rhodense, contrasto del rischio idrogeologico priorità di Governo e Regione”.

“Finalmente, dopo quasi 2 anni di istruttoria e grazie all’intervento di Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente, ha sbloccato le risorse per il finanziamento di 23 progetti per il mitigamento del rischio idrogeologico, fra questi 213.712 euro saranno destinati al territorio di Rho.” Ne danno notizia il vice Presidente del Gruppo Lega alla Camera, On. Fabrizio Cecchetti e il Consigliere regionale del Carroccio al Pirellone Simone Giudici.

“Si tratta – afferma Cecchetti – di una risposta importante per il nostro territorio, troppe volte colpito da questi gravi fenomeni. Un plauso al nuovo Governo e a Regione Lombardia, che si dimostrano sempre pronti a dare risposte serie e concrete per garantire sicurezza ai nostri cittadini.”