Ritiro dimissioni sindaco, per il Partito democratico di Legnano è l’ennesima brutta figura di una “tragicommedia in salsa padana”

Ritiro dimissioni sindaco, “Una gara a chi colleziona la peggior brutta figura”

“Pare proprio una gara a chi colleziona la peggior brutta figura”. Così il Pd di Legnano commenta la scelta del sindaco Gianbattista Fratus (nella foto di copertina insieme al vicepremier Matteo Salvini) di ritirare le proprie dimissioni.

“Il Tar – proseguono i democratici della città del Carroccio -, che si è espresso per il decadere delle motivazioni contenute nel ricorso presentato dal Comitato Legalità sulla legittimità del consiglio comunale, in ragione delle dimissioni di Fratus, pur sapendo che ancora non erano scaduti i termini per una eventuale revoca, come in effetti è accaduto. Il ricorso verrà comunque ripresentato, sperando in un sussulto di oggettività e ragionevolezza da parte di un istituto per legge al di sopra delle parti.

Fratus, che da quel di Castano (dov’è ai domiciliari dopo l’arresto nell’ambito dell’operazione Piazza pulita, ndr) si burla della sentenza revocando le dimissioni, accingendosi a inaugurare una nuova stagione della democrazia, come sindaco e arrestato al contempo.

La Lega, che con il pieno appoggio a questa giravolta del suo arrestato, se ne strafrega del lavoro della magistratura e conferma la filosofia del suo leader, che sbeffeggia a ogni piè sospinto quelle regole che costituiscono la linfa della trasparenza e della lotta alla corruzione”.

“La peggiore purtroppo la fanno ancora una volta Legnano e i suoi cittadini”

“Ma la peggior brutta figura – conclude il circolo cittadino del Pd -, in un altro senso, purtroppo la fa ancora una volta Legnano e i suoi cittadini, che assistono sgomenti a questa tragicommedia che sta andando in scena da ormai due mesi e che oggi ha raggiunto il suo culmine. Auguriamoci che questi prossimi mesi possano servire a fare fronte comune per chiudere definitivamente questo vergognoso periodo buio delle nostre istituzioni locali”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE