Rosate, sul sito del Comune il programma triennale delle opere pubbliche. Domina il progetto per la realizzazione del nuovo centro civico.

Rosate: il nuovo centro civico nel programma triennale

Pubblicato ad agosto sul sito del Comune di Rosate il programma triennale delle opere pubbliche dell’Amministrazione rosatese, che illustra e riepiloga quelli che saranno gli interventi da attuare nel prossimo triennio. Come riporta il documento siglato da Pietro Codazzi, la disponibilità finanziaria è pari a un milione 530mila euro, dei quali la maggior parte, un milione 240mila euro, già utilizzabili nel corso del 2020. Quattro gli ambiti di intervento, tutti del resto già annunciati dal sindaco Daniele Del Ben negli scorsi mesi. A dominare è la realizzazione del nuovo centro polifunzionale, per un valore complessivo di 990mila euro.

Di questi, la gran parte, ovvero 700mila euro, sono già stati contabilizzati dal Comune alla voce «apporto di capitale privato». Il nuovo centro civico ospiterà non solo la biblioteca ma anche un auditorium. L'altro intervento, da 250mila euro, è quello per la pista ciclabile di Calvignasco. Le somme preventivate per il 2021 ed il 2022, 145mila euro ad anno, corrispondono invece esattamente a quanto necessario per realizzare interventi su strade e urbanizzazioni e per la manutenzione delle strade comunali.