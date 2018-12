Rosate, il sindaco Daniele Del Ben ed il parroco don Virginio Vergani hanno siglato la convenzione: la biblioteca parrocchiale diventa comunale.

Rosate, la biblioteca diventa comunale: la firma

«Oggi, unitamente a don Virginio, ho sottoscritto la convenzione che sancisce la trasformazione della biblioteca Don Luigi Negri da parrocchiale a comunale e prevede che per i prossimi due anni la sede rimanga nei locali della parrocchia». Così il sindaco Daniele Del Ben ha commentato lunedì 17 dicembre la foto da lui stesso pubblicata sui social e che immortala un momento a suo modo storico, quello dell’apposizione delle firme sua e di don Virginio Vergani al documento che sigla il passaggio della struttura.

«Dall’1 gennaio – prosegue il sindaco – sarà quindi il Comune di Rosate ad avere competenza sulla biblioteca. Analogamente l’amministrazione Comunale ha impegnato 10mila euro per i primi investimenti in attrezzature e arredi. Alla parrocchia, che ha garantito cultura per decenni e con la quale continuerà la proficua collaborazione in vari comparti, va la doverosa gratitudine della nostra comunità». Come raccontato da Settegiorni, la convenzione era stata presentata nel corso del consiglio comunale del 5 dicembre. Oltre ad un primo investimento per pc e attrezzature, il Comune avvierà l’affidamento diretto della biblioteca ad una cooperativa. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE