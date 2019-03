Rosate, terminato l’ampliamento della scuola primaria con due nuove aule. Il sindaco Del Ben: “Tanta fatica e pazienza, ma ora…”

Rosate, terminato l’ampliamento della scuola primaria

«Ce l’abbiamo fatta. Con tanta fatica e un “camion” di pazienza l’ampliamento della scuola primaria è terminato». Così il sindaco di Rosate Daniele Del Ben annuncia la conclusione dei lavori che hanno portato alla realizzazione di due nuove aule. «Due nuove e bellissime aule – prosegue il primo cittadino – sono ora a disposizione dei nostri alunni unitamente all’innovativo laboratorio informatico appena consegnato. Un grazie a Pietro Codazzi dell’ufficio tecnico comunale, alla direzione del cantiere e all’assessore alle opere pubbliche Giovanni Conti per la determinazione con cui hanno lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo. E grazie anche a genitori, insegnanti e personale scolastico per aver “resistito” al disagio arrecato. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene».

Il cantiere si è infatti protratto quattro mesi più di quanto originariamente previsto. Gli ultimi interventi hanno interessato l'installazione delle porte, la sistemazione della pavimentazione esterna e il rifacimento del cancello sul piazzale. In primavera inizierà invece la sistemazione dei cornicioni mentre in estate sarà la volta della tettoia che collegherà quasi completamente l'edificio scolastico ai locali della refezione/palestra.