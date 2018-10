Rotatoria al casello A7 di Binasco, M5S: “Ritardi, multare l’impresa”

Rotatoria al casello A7 di Binasco, interrogazione M5S in Città metropolitana. Il consigliere regionale Di Marco: “Applicare penali all’impresa”.

Rotatoria al casello della A7 a Binasco: i ritardi nella realizzazione dell’operacontinuano a tenere banco e divengono ora oggetto di una interrogazione depositata dal consigliere di Città metropolitana dei Cinque Stelle Marco Carrettoni. Recita la nota stampa di M5S: “Di fronte ai gravi ritardi, l’opera avrebbe dovuto essere inaugurata prima dell’autunno, nella realizzazione della rotatoria fra il casello A7 e la strada provinciale Binasco-Vermezzo, il Consigliere di Città Metropolitana M5S ha oggi depositato un’interrogazione per sollecitare la conclusione dei lavori.

Carrettoni dichiara: “Ad oggi i lavori per la rotatoria, contrariamente a quanto preventivato, sono ancora in corso comportando ingenti disagi per l’utenza, in particolare lavoratori e imprese del territorio. L’interrogazione da me depositata richiama Città Metropolitana a velocizzare le opere di cantiere per finire i lavori in tempi brevi”.

Il Consigliere regionale M5S Nicola Di Marco aggiunge: “La zona di intervento rappresenta un nodo nevralgico della viabilità provinciale, sia per Pavia, sia per Milano, pertanto i disservizi si ripercuotono anche sul resto della viabilità. Particolarmente colpiti da questi problemi sono fra gli altri i Comuni di Binasco, Noviglio, Casarile, Lacchiarella, Zibido San Giacomo. Come M5S chiediamo anche alla società che si è aggiudicata l’appalto vengano applicate le penali per il mancato rispetto delle tempistiche per la consegna dei lavori, alla luce dello slittamento della conclusione e del conseguente danno che ciò sta significando per cittadini ed imprese in uno snodo viabilistico intasato dal traffico e ormai al collasso. Come M5S continueremo a monitorare la situazione”.

