Rotonda della A7 a Binasco, il cantiere è ancora aperta. Il nuovo cronoprogramma del direttore lavori di Città metropolitana.

Rotonda A7 a Binasco, lavori almeno sino a marzo

Si riaccendono i riflettori sul travagliato cantiere per la realizzazione della rotatoria allo svincolo della autostrada A7 a Binasco. Il sindaco Riccardo Benvegnù e la collega di Noviglio Nadia Verduci hanno scritto nuovamente il 4 febbraio a Città metropolitana chiedendo nuove informazioni sullo stato dei lavori e segnalando diverse problematiche riscontrate. Dal direttore lavori è stato risposto che sono iniziati questa settimana i lavori di sostituzione dei guard-rail esistenti. Per fare questo, è prevista la chiusura della corsia di uscita della rotatoria di Binasco in direzione Lacchiarella per alcune ore notturne, sino a sabato 16 febbraio. Previsti in questi giorni anche il riordino della segnaletica e della delimitazione di cantiere. La posa di nuova segnaletica verticale è prevista entro febbraio mentre la nuova asfaltatura arriverà all'inizio di marzo. Attese a breve comunicazioni sulla nuova illuminazione. Settimana scorsa il consigliere regionale Cinque Stelle Nicola Di Marco era tornato a ribadire l'opportunità di valutare l'applicazione delle penali nei confronti degli operatori per il non rispetto dei tempi previsti da contratto.