Rsa, causa vinta: nelle casse comunali oltre 400mila euro. Lo annuncia in un video il sindaco Marco Ballarini. Dopo due anni di contenzioso con la cooperativa Universiis, che gestisce la struttura, il Comune ha ottenuto il risarcimento.

Rsa,causa vinta

Nel mirino i ritardi nella consegna della struttura, per cui il Comune fece scatatre le penali. La coop si oppose, da qui la causa. Oggi, l’ammissione di responsbailità che porterà nelle casse comunali 408 mila euro di penali più 32mila euro di interessi in 5 anni. Sul giornale in edicola venerdì 25 gennaio i dettagli dell’operazione e il commento del primo cittadino.