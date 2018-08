Grande attesa per l’arrivo del ministro Salvini a Nerviano.

Salvini a Nerviano per la fiera di San Fermo

Poco prima delle 10.30 di oggi, lunedì 6 agosto, il ministro Salvini è arrivato a Nerviano. Ad aspettarlo davanti al municipio il sindaco nervianese Cozzi, il sindaco di Legnano Fratus e l’assessore al territorio di Legnano Alpoggio. Appena arriva Slavini è entrato in comune per un incontro privato con il sindaco. A seguire una conferenza stampa con i giornalisti e poi il consueto giuro alla fiera di San Fermo.

Folla entusiasta

Dopo l’incontro privato con il sindaco Cozzi, Salvini è sceso tra la folla in delirio. Il ministro dell’interno si è soffermato a fare due chiacchiere con i cittadini nervianesi e non solo e si è intrattenuto a fare foto e selfie con giovani e anziani.

Giro turistico in fiera

Durante la visita alla fiera di San Fermo Salvini si ferma a scherzare anche con gli ambulanti. Rifiuta un’offerta di caramelle da parte di una signora rispondendo scherzosamente ” Devo dimagrire. Dicono che sono panzone”.

Prima della fine del tour si è fermato a compare dei pesciolini e dei gamberetti sostenendo “Vado a pranzo da mia sorella”.

Il discorso di Salvini

Salvini in visita alla fiera di San Fermo parla delle ingenti somme investite contro i venditori abusivi in tutta Italia, sulle spiagge e non solo. Legalità, ordine, rispetto delle regole sono fondamentali. “Se per qualcuno questo vuol dire essere razzisti, siamo felici di esserlo.”

Salvini scherza con un senegalese

Alex è un signore senegalese in Italia da qualche anno. E’ in regola e fa il venditore ambulante a Malnate. Ha voluto fare un selfie con il monista perché d’accordo con lui con i rimpatri per gli irregolari sul suolo italiano.