La consigliera della lista Nai Sara Valandro passa ad Abbiategrasso Merita, ma non è colpa di Tagliabue….

Sara Valandro entra nella lista di Albetti

Sara Valandro cambia lista. La consigliera comunale della Lista Nai passa con Abbiategrasso Merita, giustificando così motiva la sua scelta nelle pagine di Settegiorni di venerdì 11 gennaio: «Le cose cambiano, nella vita come in politica, e la ragione del mio passaggio in Abbiategrasso Merita è molto semplice e mossa da tutto fuorché retropensieri di sorta: tutti sanno come la mia personale predilezione e sensibilità sia quella verso le persone disabili, le persone che per diverse ragioni fanno fatica a tenere il passo degli altri. Sensibilità che sono rappresentate e identificano un gruppo- Abbiategrasso Merita- dove centralità della persona e attenzione alle fragilità sono da sempre gli elementi caratterizzanti. Senza dimenticare la sussidiarietà, ossia la valorizzazione dei corpi intermedi della società, che assieme al gruppo delle Sognatrici cerchiamo di interpretare da mesi, con l’obiettivo di realizzare il primo parco Inclusivo della storia di Abbiategrasso».