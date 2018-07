Gli anarchici di Telos hanno affisso manifesti del concerto.

Blitz di Telos nella notte

Gli anarchici di Telos sono tornati a farsi sentire. E’ successo verso le 3 della scorsa notte dietro la stazione ferroviaria di Saronno. Attrezzati con colla e pennello gli attivisti hanno affisso sui muri e sulle vetrine dei negozi volantini per annunciare l’evento in programma per questa sera, un concerto anarchico del centro sociale Telos. A dare l’allarme e segnalare quanto accaduto sono stati alcuni residenti che li hanno visti dalla finestra e hanno avvisato le forze dell’ordine.

Forze dell’ordine in azione

Sul posto sono stati inviate le pattuglie dei carabinieri, ma al loro arrivo degli anarchici se n’erano andati facendo perdere le tracce. Il luogo dell’evento di questa notte non è ancora stato reso noto e non compare sui volantini. Tra i manifesti affissi ce ne sono anche alcuni solidali con gli immigrati e contro i fascisti. In quella zona nei giorni scorsi sono comparse nuove scritte realizzate con la vernice spray rossa.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie