Saronno terra di nessuno, questa l’opinione del consigliere Alfonso Indelicato, dopo la spaccata al negozio Apple dello scorso 7 aprile.

Saronno terra di nessuno

“Giunti a questo punto ci si deve chiedere se abitiamo ancora a Saronno o se la nostra città si è già trasformata in un quartiere periferico di Milano, uno di quelli che il sindaco Sala non visita mai. Lo scorso 7 aprile i soliti ignoti sfondano con un’auto la vetrina del negozio Apple che si affaccia su via Caduti della Liberazione, a quattro passi dalla sede del Comune, e arraffano quanto è in vetrina. Propongo subito per la Ciocchina il proprietario di questo esercizio, che a mia memoria è al terzo furto con spaccata, eppure con vero eroismo continua a rimanere fra gli amaretti in attesa, penso, di tempi migliori”.

Sfondato il muro del magazzino comunale

“Inoltre la notte precedente – almeno così pare – altri malavitosi hanno sfondato il muro del magazzino dove il Comune custodisce vario materiale, portando via diverse attrezzature tecniche, anche costose. Il magazzino si trova nella via Milano, arteria che costituisce uno dei cinque o sei principali punti di ingresso della città. Gli episodi fanno da coronamento – si fa per dire – a tutta una serie di fatti meno gravi ma pur sempre significativi: automobili svuotate del motore, pali della luce divelti, intere file di auto danneggiate per il gusto di farlo. Si tratta, in termini pugilistici, di un uno-due micidiale, purtroppo sferrato al mento di un avversario incapace di difendersi, e soprattutto di difendere i beni dei suoi cittadini. Qualche domanda”.

“E le telecamere di cui si vantava l’Amministrazione?”