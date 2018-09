Ancora schiume nel Naviglio Grande, arriva l’intervento del consigliere regionale leghista Curzio Trezzani. “Dopo la centrale di Turbigo, un chiaro segno che il depuratore di Lonate Pozzolo non funziona a dovere. Con un’interrogazione ho chiesto a Regione Lombardia di intervenire per capire da dove provengono queste schiume bianche maleodoranti e quindi porvi immediatamente rimedio, sanzionando chi sbaglia e investendo in manutenzione sui depuratori”.

Trezzani: “Regione faccia chiarezza”

Quelle stesse acque scorrono lungo tutti i nostri paesi, “passando per Castelletto, Bernate, Boffalora, Robecco, Abbiategrasso fino ad arrivare a Milano”, precisa Curzio Trezzani (Lega), Presidente della VII Commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione del Consiglio regionale della Lombardia ed ex sindaco di Boffalora s/T (Milano) che ha presentato un’interrogazione sulla questione delle schiume bianche e maleodoranti apparse nel Naviglio grande.

“Serve un controllo”

“La Regione si faccia attore principale – conclude Trezzani – così da riuscire ad avere sotto controllo le manutenzioni e le sostanze che sono riversate nel Naviglio. E’ una questione che tocca la salute dei cittadini, della flora e della fauna e non può essere sottovalutata”.