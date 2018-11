Scuola chiusa in via Dei Boschi a Nerviano, arriva il bus.

Scuola chiusa, via al servizio navetta

La mattina del 7 novembre la scuola dell’infanzia di via Dei Boschi è stata evacuata e poi chiusa a causa di infiltrazioni d’acqua. La settimana dopo sono riprese le lezioni: quattro sezioni nel seminterrato della struttura, gli altri alunni tutti alla scuola primaria della frazione di S.Ilario.

E da qui era nata la richiesta delle mamme e papà: un servizio navetta per raggiungere la nuova destinazione. E oggi, martedì 20, il Comune ha annunciato che il servizio ci sarà. Intanto sulla scuola sono iniziati i lavori di riparazione del tetto che dovrebbero terminare entro la prima decade di dicembre.

Bus al via da venerdì 23

A seguito dello spostamento di quattro sezioni a S.Ilario e sentite le richieste delle famiglie tramite un questionario apposito – annuncia il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Sergio Girotti -, si è deciso di incrementare il servizio di trasporto scolastico per favorire quelle famiglie che non sono in grado di portare autonomamente i loro bambini alla scuola dell’infanzia di S.Ilario. Su un totale di 88 bambini spostati solo 20 famiglie hanno espresso la necessità di avere a disposizione un mezzo di trasporto. Pertanto – prosegue l’assessore – a partire da venerdì 23 e fino a che la situazione della scuola di via Dei Boschi non sarà riportata alla normale fruizione, verrà istituito un servizio di trasporto gratuito per portare i 20 bambini con i loro accompagnatori (genitori o altro delegato dalla famiglia) da via Dei Boschi a S.Ilario”.