Scuola, i sindaci di Gaggiano, Vermezzo e Rosate distribuiscono le borracce

Distribuzione di borracce agli studenti delle scuole dei Comuni che fanno parte di Sasom, la società a partecipazione pubblica che si occupa di servizi ambientali. A Gaggiano l’Amministrazione si è presentata il 13 dicembre all’istituto comprensivo Leonardo da Vinci con 832 borracce, il cui acquisto è stato finanziato da Sasom. Alla consegna del piccolo regalo a tutti gli studenti c’erano il sindaco Sergio Perfetti con buona parte della sua squadra a cominciare dal suo vice Francesco Berardi, l’assessore alle politiche ambientali Marzia Zucca e Lida Follari.

Pochi giorni dopo protagonista del medesimo gesto il sindaco di Vermezzo con Zelo Andrea Cipullo, che ha commentato: “Oggi più che mai si parla di ambiente, perché ci troviamo in un momento davvero cruciale per la storia dell’umanità. Vediamo tutti i giorni immagini dei mari ricolmi di plastica, di pesci intrappolati nei rifiuti, di animali che non riescono più a sopravvivere nel loro habitat a causa dei cambiamenti climatici. Siamo chiamati a fare una scelta e capire quale mondo vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti. Facciamo abbastanza, ma possiamo senza dubbio unire le forze per impegnarci ancora di più. Nel nostro piccolo possiamo fare la differenza per ridurre il consumo di plastica e tutelare l’ambiente”.

E a Rosate il primo cittadino Daniele Del Ben ha commentato: "I Babbi Natale del Comune hanno consegnato ai bimbi della scuola primaria una borraccia d'alluminio realizzata in collaborazione con Sasom. L'intento è di abituare tutti ad introdurre pratiche virtuose che evitino l'uso della plastiche e conseguentemente rispettino l'ambiente".