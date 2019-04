Scuole medie al freddo a San Vittore Olona, interviene il candidato sindaco di Lega e Fratelli d’Italia Roberto Morlacchi.

Scuole medie al freddo

E’ polemica per il freddo nelle aule e a mensa alle scuole medie Leopardi dopo il problema all’impianto di riscaldamento con tanto di perdita d’acqua, sul quale era poi intervenuto il Comune stanziato 20mila euro. I lavori sono interrotti.

“Da ormai quasi tre settimane – afferma Roberto Morlacchi, consigliere della lista di opposizione Persone Per Sanvittore, segretario cittadino della Lega e candidato sindaco di Lega e Fratelli d’Italia – i docenti e il personale amministrativo delle scuole medie sono al freddo anche durante la consumazione del pranzo. Fin dal 22 marzo (il guasto è del 13 marzo) l’Amministrazione comunale aveva assicurato interventi celeri e l’installazione di nuove fonti di calore. Inutili sono stati i solleciti inviati dai genitori e dal presidente dell’istituto, nessuna risposta è stata data dall’Amministrazione che non si è nemmeno adoperata per ridurre i disagi con interventi tampone o palliativi. Il silenzio e la mancanza di risposte non possono continuare: i cittadini, i genitori hanno il diritto di essere tempestivamente informati ma sappiamo che la trasparenza e l’ascolto non sono nelle corde di questa Amministrazione comunale. Supponiamo – conclude Morlacchi – che purtroppo, a causa del freddo, saranno aumentati anche i malanni degli studenti con ulteriori disagi per le famiglie e, ovviamente, sofferenza per gli ammalati”.

