Scuole medie al freddo a San Vittore Olona, interviene il sindaco Marilena Vercesi: “Guasto riparato, da domani torna la normalità”.

Scuole medie al freddo, parla il sindaco

In paese non si placano le proteste riguardo alle aule rimaste al freddo nella scuola media Leopardi di via 24 Maggio: tutto a causa di un guasto che era avvenuto tre settimane fa con tanto di perdita d’acqua, il Comune era poi intervenuto per risolvere i problemi. I lavori erano poi stati interrotti. E i genitori sono sul piede di guerra tornando a chiedere interventi così come al Comune si era appellato il candidato sindaco di Lega e FdI Roberto Morlacchi.

Ora interviene il sindaco Marilena Vercesi: “In tutta questa vicenda non abbiamo perso un minuto – afferma il primo cittadino -, i lavori per la riparazione sono di carattere straordinario. Quanto accaduto non era prevedibile: è quello che può succedere nell’abitazione di ciascuno di noi. Avrebbe potuto accadere anche prima, nonostante la manutenzione ordinaria che sempre facciamo. Siamo di fronte a un lavoro importante e non è vero che non svolgiamo manutenzione. Oggi (mercoledì 10 aprile 2019) – annuncia Vercesi – l’impianto è stato riparato. Si stanno svuotando i 60 caloriferi dalle bolle d’aria che si erano formate, l’acqua calda pian piano tornerà in circolo e il riscaldamento sarà assicurato da domani”.

Vercesi prosegue: “Capisco la rabbia dei genitori, disagi ci sono sicuramente stati, ci mancherebbe altro. Come avevamo detto, occorreva avere pazienza anche riguardo le forniture. Ringraziamo gli uffici, che hanno fatto l’impossibile, mi aggiornavo con loro anche di sera. Da oggi, quindi, l’impianto è ripartito. E non ci saranno problemi perchè non sarà spento il 15: lavorerà infatti h24, non si spegnerà mai in quanto garantiremo i 18 gradi negli ambienti”.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE