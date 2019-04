Scuole sicure, tra i Comuni beneficiari dello stanziamento varato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto Scuole sicure c’è anche Legnano.

Scuole sicure, 36.456 euro per la città del Carroccio

“Grazie al Governo stanziati 36.456 euro in favore della sicurezza per i nostri ragazzi”. Ad annunciarlo è l’onorevole Fabrizio Cecchetti. “Le misure approvate in questi mesi dal Governo – spiega il parlamentare leghista, nonché vice capogruppo alla Camera dei deputati, commentando lo stanziamento di quattro milioni e 200mila euro da parte del Viminale – hanno riguardato l’aspetto strutturale delle nostre scuole, ora allarghiamo l’ambito e ci preoccupiamo della sicurezza dei nostri ragazzi: una sicurezza che passa, innanzitutto, dalla lotta alla droga”. Tra i cento Comuni italiani beneficiari dello stanziamento c’è anche Legnano al quale sono stati assegnati 36.456 euro: i fondi potranno essere utilizzati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, per l’assunzione di agenti della Polizia locale o per il pagamento di eventuali straordinari, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

“La sicurezza dei ragazzi deve essere davvero a 360 gradi”

“La sicurezza dei ragazzi deve essere davvero a 360 gradi e non limitata a un ambito specifico: per questa ragione non ci limitiamo a garantire agli studenti un ambiente di studio idoneo, ma cerchiamo anche di proteggerli da quella che è una vera e propria emergenza nazionale: la droga” ha sottolineato Cecchetti.

Ora la palla passa all’Amministrazione comunale

Per poter accedere allo stanziamento il Comune di Legnano (che rientra nel ristretto elenco dei 12 Comuni lombardi cui è stato assegnato un fondo complessivo da mezzo milione di euro) avrà tempo fino al 31 maggio per presentare alla Prefettura la domanda con i relativi progetti da finanziare.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE