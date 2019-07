Secondo gazebo Lega Nord Legnano per tesseramento 2019

Secondo gazebo della Lega a Legnano.

Sabato 20 luglio dalle 10 alle 13, al mercato cittadino, in centro davanti all’Unicredit, ci sarà il gazebo della Lega Nord. Sarà anche un’occasione per aggiornare i cittadini in merito alle note vicende che hanno coinvolto l’amministrazione e per far ascoltare un’opinione diversa.

“Non riusciamo a perdere la buona abitudine di guardare in faccia le persone, per dire la nostra e per ascoltare anche chi la pensa diversamente. Questo è l’unico modo che conosciamo per coinvolgere i cittadini in modo rispettoso, creando valore per Legnano. Continuiamo a lavorare convinti che il tempo ci renderà giustizia”.