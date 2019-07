La sezione della Lega di Sedriano è stata commissariata. La decisione, arrivata sul finale della scorsa settimana, giunge dopo un periodo piuttosto tumultuoso in casa Lega, con l’ormai ex direttivo guidato da Danilo Cucchi e il gruppo consiliare di Roberto Scurati spesso in conflitto.

Lega commissariata, parla Restelli

Ma il segretario dell’Est Ticino Giuseppe Restelli non parla di provvedimento punitivo. “Un cambio di passo imposto dalla necessità di riunire sotto un’unica guida l’azione politico organizzativa della sezione sedrianese – dice -. Questo anche in vista della prossima scadenza elettorale comunale tra meno di due anni, che impone una perfetta sinergia su modalità e scelte delle iniziative da intraprendere nello svolgimento dell’attività politica”.

La sezione affidata a Grittini

L’incarico di commissario cittadino è stato affidato a Riccardo Grittini, consigliere comunale a Corbetta, responsabile organizzativo provinciale della Lega, coordinatore provinciale dei giovani e già commissario a Lainate.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE