Senago: condannati ex comandante ed ex assessore per abuso d’ufficio.

La sentenza

La sentenza emessa dal Tribunale di Milano lo scorso 12 dicembre ha travolto l’ex comandante della Polizia locale, Vincenzo Avila, e l’ex assessore al Commercio, Marco Campagner. I due dovranno ora scontare un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa. Al centro della vicenda giudiziaria ci sono gli abusi relativi all’ampliamento di un esercizio commerciale senaghese. I fatti risalgono ai tempi della Giunta Fois.

Avila farà ricorso

Attualmente Avila è in servizio al comando di Inzago, mentre Campagner non ricopre alcuna carica politica. L’ex comandante di Senago ha già annunciato che farà ricorso.