L’assessore alla sicurezza Valerio Mantovani ha fatto un passo indietro e si è dimesso. Nella mattinata di mercoledì, infatti, Mantovani ha rimesso le proprie deleghe a Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Personale, Affari Generali, Aziende Partecipate, Sicurezza e Protezione Civile nelle mani del sindaco. E’ duplice il motivo: da una parte l’assunzione di nuovi incarichi nei quadri provinciali della Lega, dall’altra la volontà personale.

Mantovani lascia: le motivazioni

«Lasciare è stata indubbiamente una scelta difficile, ma l’incarico di Commissario della Circoscrizione Nord della Provincia per la Lega è impegnativo, basti pensare che riguarda circa 300mila cittadini a cui le varie Amministrazioni locali devono dare risposte di buon governo. Peraltro, tre Comuni su sette, ossia Cormano, Cusano Milanino e Paderno Dugnano, andranno al voto tra qualche mese, per cui la necessità di dare un contributo di esperienza aggiuntivo e di coordinamento alle sezioni locali del nostro Movimento, soprattutto in un momento di rilevante fermento politico, rappresenta una gratifica di particolare rilievo per il sottoscritto». Mantovani ha prima teso la mano a Beretta, per future collaborazioni. A dettare la scelta della rinuncia di Mantovani ci sarebbero anche motivazioni strettamente personali. Tra le ipotesi, si fanno avanti quella di una probabile invasione di campo risalente agli ultimi tempi, oppure la mancanza di compattezza della Giunta nel corso di alcune votazioni.

Ecco Magni, Beretta non si scompone

Il sindaco Magda Beretta non si scompone davanti alle dimissioni di un assessore della sua squadra. Dopo che Valerio Mantovani ha deciso di dedicarsi alla Lega, specie in vista delle prossime scadenze elettorali, il primo cittadino ha già trovato chi lo sostituirà. Sarà il leghista Gianluca Magni, che all’attivo vanta un ventennio di esperienza come consigliere comunale nel comune di Cormano, il nuovo titolare di bilancio e sicurezza senaghese. Approfondimento sul giornale in edicola.