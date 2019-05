Sergio Calloni sconfigge Stefano Poretti e diventa il nuovo sindaco di Arconate.

Sergio Calloni vince con il 56,16% delle preferenze

Cambiamo Arconate vince le elezioni amministrative 2019 con 2.165 voti (il 56,16%). Il nuovo sindaco è dunque Sergio Calloni, che ha staccato lo sfidante Stefano Poretti di 475 voti (Viva Arconate) si è fermata infatti a 1.690 voti, pari al 43,84%.

“Mi impegnerò da subito, non c’è tempo da perdere”

“E’ una grande emozione – sono state le prime parole del vincitore -, abbiamo lavorato duro e abbiamo fatto una campagna elettorale pesante, a volte molto impegnativa. Devo dire che il risultato è arrivato, è stato un miracolo, non ci speravamo più dopo il risultato delle europee di ieri sera. Mi impegnerò da subito – ha proseguito Poretti – per attuare quello che abbiamo scritto nel programma. Non vogliamo perdere altro tempo, abbiamo il vantaggio di avere l’esperienza di Andrea (il sindaco uscente Andrea Colombo, ndr) dalla nostra parte. Ci sentiamo dei privilegiati, quindi questo risultato lo devo anche ad Andrea e all’Amministrazione passata”.

