Sergio Calloni è il nuovo candidato sindaco della lista Cambiamo Arconate per le elezioni di maggio.

Sergio Calloni pronto a scendere in campo

È Sergio Calloni (nella foto a sinistra insieme ad Andrea Colombo) il candidato sindaco di Cambiamo Arconate. 56anni, imprenditore, è lui l’uomo su cui il gruppo civico ha deciso di puntare tutto, e per cui l’attuale sindaco Andrea Colombo nutre assoluta fiducia.

Si punta sulla continuità

Smentite dunque le voci fatte circolare sulla possibilità che il candidato fosse una donna. Cambiamo Arconate, come ha chiarito il sindaco uscente Colombo durante serata di presentazione di questa sera, venerdì 15 febbraio, avrà una continuità nel suo progetto e programma. Andrea Colombo ha ammesso che non ha tentato il bis solo per motivi personali legati al lavoro, sottolineando come non ci siano mai stati dissidi e dissapori con i colleghi della maggioranza.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE.