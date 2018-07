Il neoassessore ai Lavori pubblici Laura Cattaneo fa il punto sui lavori in città e si dimostra molto attiva nel suo primo mesi di attività.

Gli sfalci a bordo strada

Dopo un serrato confronto con Asm, si è raggiunto l’accordo per gli sfalci dei bordi stradali che avverrà in settimana. Saranno oggetto dell’intervento la ciclabile di Pontevecchio (via Bersaglieri d’Italia strada Pontevecchio- Fronte Iper- via Leopardi- via Pacinotti- via Galliano, Pontevecchio) e la ciclabile per Pontenuovo (via Piemonte- via Boffalora- via Dante- via Milano- via Espinasse- via Caracciolo- via Cler- via Toti- via Crivelli- via Pilo- via 1’ Maggio- via Magna- via Fucini- Strada Castellazzo- Pontenuovo via Pietro Micca- Pontenuovo via Gianna Beretta Molla- Pontenuovo via Dominioni- Pontenuovo via Bottego- Pontevecchio via Magellano).

Chiude via Turati

L’assessore ricorda anche la chiusura di via Turati per asfaltatura straordinaria di strada e marciapiedi, oltre la rotatoria di via Zara e via Rossini a partire dal 30 luglio e fino al 3 Agosto, in fascia notturna dalle 20 alle 6 per non intralciare il notevole traffico veicolare e di autobus a cui è sottoposta la via nelle ore diurne.