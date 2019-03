Si dimette l’assessore Giovanni Morelli: addio alla giunta ma non alla lista civica Vivere San Giorgio né al parlamentino cittadino.

Si dimette l’assessore al Bilancio di San Giorgio su Legnano

Giovanni Morelli lascia la giunta guidata dal sindaco Walter Cecchin: l’annuncio (nella foto di copertina) nel corso del consiglio comunale andato in scena venerdì sera 15 marzo 2019, al termine della presentazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione.

Esce dall’esecutivo ma rimane consigliere comunale

Come già anticipato, il passo indietro di Morelli riguarda solo il suo impegno nell’esecutivo: l’esponente di Vivere San Giorgio continuerà infatti a sedere in consiglio comunale.

“Nessuna difficoltà o problema interno alla maggioranza”

Le sue dimissioni, ha spiegato lui stesso, non sono dovute a problematiche interne: “Le mie dimissioni non sono generate da nessuna difficoltà o problema con questa maggioranza, con la quale comunque continuerò a lavorare come consigliere comunale, ma sono generate da una mia difficoltà personale: troppi impegni e responsabilità e poco margine di azione. Lo Stato ha tagliato le risorse ai Comuni, dando loro maggiori incombenze”.

“Con la sua professionalità ci ha fatto crescere come gruppo”

“Quando condividi con una persona un tratto di strada della tua vita per otto anni – commenta il sindaco Cecchin su facebook – nasce un qualcosa di più che un discorso puramente professionale, nasce un’amicizia. Giovanni con la sua professionalità ci ha fatto crescere come gruppo, non sarà più assessore, ma rimarrà come consigliere e avrà un compito molto importante per la nostra comunità, seguire l’iter per portare se i cittadini lo vorranno alla fusione dei due comuni. Grazie Giovanni a nome di tutti i cittadini sangiorgesi”.

