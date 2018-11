Con il terzo ed ultimo incontro si è concluso EuroLab 2018, il laboratorio in/formativo organizzato dal Pd di Legnano.

EuroLab 2018, l’europarlamentare Toia ospite del terzo incontro

Tutti soddisfatti i presenti al terzo e ultimo EuroLab 2018, laboratorio in/formativo per conoscere l’Europa, organizzato dal Pd di Legnano. Sala come al solito piena, partecipanti estremamente interessati agli interventi e alle domande dei giovani e degli operatori nell’area dello sviluppo di impresa. Le risposte e le considerazioni dell’europarlamentare Patrizia Toia sono state all’altezza dei bisogni di chiarezza e conoscenza dell’Europa e delle sue politiche. Gli organizzatori affermano che l’obiettivo di far comprendere l’insostituibilità dell’Europa sia stato raggiunto. E proseguono aggiungendo che:

“Questo laboratorio è l’inizio di un percorso che ci deve vedere protagonisti nella competizione elettorale del prossimo anno, per una Europa più inclusiva e contro le spinte separatiste”.

