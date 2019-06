Stasera, lunedì, primo consiglio comunale a Tradate con la nuova maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Bascialla.

Nuovo consiglio comunale

Primi atti formali per la nuova assise comunale di Tradate che stasera si è insediato ufficialmente. Dopo l’Inno di Mameli e quello Europeo, risuonati in apertura vista la “solennità” del primo appuntamento, gli atti di rito come la convalida degli eletti, la nomina della giunta, del Presidente del Consiglio Claudio Ceriani e del suo vice Salvatore Puleo, il giuramento del sindaco e la nomina dei membri della commissione elettorale e di quella per l’albo dei giudici popolari.

Le foto del primo consiglio: