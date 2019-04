SìAmo Fagnano: ecco la squadra per le elezioni 2019

Elezioni 2019, lista

La prima a presentarsi

Sono quattro le liste che si contenderanno il voto degli elettori a Fagnano Olona. La prima a scendere in campo, rivelando candidato sindaco prima e candidati consiglieri poi, è stata SìAmo Fagnano. Gruppo civico nuovo, che conta sull’unione d’intenti di persone di appartenenza politica trasversale, conta sull’appoggio l’esterno del Pd locale e sull’area di Comunione e Liberazione, presenza forte in paese.

Civici con appoggio Pd e Cl

La base di partenza del progetto sta nel gruppo civico Noi Fagnano, attuale minoranza, realtà civica rappresentata in consiglio da Marco Baroffio e Dario Moretti . Che ha aperto le porte a chiunque – senza tessere di partito – avesse avuto a cuore un cammino insieme su un programma condiviso e che avesse al centro la persona. Di qui l’avvio del percorso di SìAmo Fagnano, al quale hanno aderito, tra gli altri, anche Giuseppe Palomba, attuale assessore della Giunta Simonelli, e Santi Di Paola, ex vicesindaco ed ex segretario del Pd cittadino, oltre a Donato Mauro, assessore della Giunta Roncari.

Dario Moretti è il candidato sindaco

Candidato sindaco – annunciato già all’inizio del 2019 – è Dario Moretti, classe 1965, da 15 anni impegnato in politica locale sempre in gruppi civici, Felci prima e Noi Fagnano poi. Mentre la squadra dei 16 candidati consiglieri vede in lista Marco Baroffio, Luca Mauro, Simona Michelon, Paolo Aglioni, Giuseppe Palomba, Santi Di Paola, Elisabetta Zampini, Jacopo Fantinati, Valeria Medde, Ilaria Silva, Fara Tedesco, Roberto Morandi, Ilaria Lupi, Benedetto Venco, Tommaso Marchetti e Davide Bevilacqua.

