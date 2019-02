“SìAmo Fagnano” ha scelto Dario Moretti

Elezioni, candidato

Classe 1965, in politica da 15 anni

«SìAmo Fagnano» ha scelto Dario Moretti. Sarà il candidato sindaco della lista civica alle elezioni amministrative di maggio: classe 1965, già da tempo impegnato nella politica cittadina, per un decennio nella lista Felci (di cui fu candidato sindaco nel 2004 e primo in lista nel 2009) e nell’ultimo quinquennio consigliere comunale del gruppo di minoranza Noi Fagnano, è il profilo su cui l’assemblea del gruppo ha trovato totale convergenza nella riunione di mercoledì sera.

Decisione condivisa dal gruppo

«Una decisione condivisa da tutti – annunciano i coordinatori di SìAmo Fagnano – al termine di un confronto sereno in cui ciascuno ha potuto esprimere il proprio punto di vista per il bene della nostra lista». Moretti non era il solo ad aver dato disponibilità all’incarico: «Potevamo esprimere più di un candidato sindaco – confermano dalla civica – avendo al nostro interno persone che per esperienza, competenza, entusiasmo e condivisione del progetto avrebbero potuto svolgere al meglio questo compito. Dario Moretti rappresenta la sintesi più alta di quello che la nostra lista vuole essere: disponibilità all’ascolto, condivisione dei problemi e del modo di affrontarli, lealtà verso il progetto, desiderio di operare per il bene comune».

Ora il programma

Ora SìAmo Fagnano si prepara al confronto con i cittadini ai quali saranno sottoposte le linee guida del programma, per ricevere integrazioni e suggerimenti: «Dario Moretti non sarà un uomo solo al comando – precisano i coordinatori – ma sarà un ‘primus inter pares’, con una squadra che collaborerà con lui. Questo sarà il nostro metodo di lavoro nei prossimi 5 anni».

