Sicurezza cittadina: risultati concreti, plauso alla Polizia Locale.

Sicurezza cittadina: il programma di Fagioli è stato rispettato

“Il programma amministrativo del sindaco Fagioli, in tema di sicurezza, è stato ampiamente rispettato e ormai possiamo considerarlo ultimato”. Queste le parole di Claudio Sala, Segretario Lega Lombarda Saronno. “Certo sul tema sicurezza e controllo del territorio non bisogna mai abbassare la guardia, ma siamo certi che le scelte attuate dall’amministrazione continueranno a portare costantemente ottimi risultati. Un grazie alla Polizia Locale per il costante impegno nel controllo del territorio, in particolare per tutte le operazioni di prevenzione che sono molto più efficaci di quelle sanzionatorie, sebbene le multe facciano più notizia. Grazie al Sindaco Fagioli per aver mantenuto le promesse della campagna elettorale, trasformate in atti amministrativi a servizio e per il bene dei saronnesi”.

Ecco cosa è successo negli ultimi giorni

Claudio Sala, Segretario Lega Lombarda Saronno, dopo aver elogiato il progetto amministrativo di Fagioli, parla degli interventi della Polizia locale portati a termine negli ultimi giorni.