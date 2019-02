Sicurezza, il sindaco di Rescaldina illustra le azioni messe in campo e annuncia l’app per Android e iOs.

Sicurezza, il primo cittadino dopo la petizione

Il sindaco Michele Cattaneo ha preso carta e penna e scritto una lettera ai concittadini che, nei mesi scorsi, avevano aderito a una raccolta firme che chiedeva più sicurezza e decoro in paese.

“Nel 2018 – scrive Cattaneo – avete aderito a una petizione proposta dal sign. Michele Cozzi che ringraziamo, come tutti voi,per gli spunti che ci avete dato e per il vostro contributo, anche in tanti successivi colloqui personali, per costruire una Rescaldina dove vivere più tranquilli. Vorremmo informarvi di quanto è stato fatto riguardo le vostre richieste: lo facciamo per una esigenza di chiarezza che possa andare oltre le polemiche di chi, per semplice spirito di parte, afferma continuamente, che non si faccia niente”.

Parco del Rugareto e spaccio di droga

“In questi mesi – spiega a proposito il sindaco – ho personalmente incontrato più volte i Prefetti che si sono succeduti a Milano. L’ultima volta settimana scorsa. Abbiamo incontrato più volte i sindaci che condividono con noi le aree boschive, anche loro si sono rapportati più volte col Prefetto di Varese. Tutti abbiamo chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine con l’organizzazione di operazioni di sicurezza pubblica. Coi sindaci abbiamo elaborato un progetto imponente per aumentare la fruizione in tranquillità di tutte le aree boschive”.

Degrado nella stazione ferroviaria

“In questi mesi – afferma Cattaneo – abbiamo più volte incontrato il Prefetto di Milano, Ferrovie nord, Trenord, Carabinieri e Polfer. Abbiamo insieme elaborato un piano di maggiore presidio in stazione per cui dobbiamo ringraziare in particolar modo la Polizia locale e i carabinieri per l’impegno che ogni giorno donano alla nostra comunità. Il risultato è stata la diminuzione delle presenza in stazione, soprattutto la mattina. Malgrado questo problema, pur migliorato, purtroppo non è ancora stato risolto. Verrà presto elaborato un piano di presenze più consistenti. Si sta anche elaborando una presenza associativa ed educativa nei locali della stazione non più utilizzati dal personale. FerrovieNord inizierà nei prossimi giorni alcuni lavori di sistemazione della stazione e dei locali di servizio che verranno destinati alle associazioni rescaldinesi. Sempre FerrovieNord ha intensificato gli interventi di pulizia degli spazi della stazione e del sottopasso”.

Telecamere nei punti più sensibili

“In questi mesi – spiega il primo cittadino – abbiamo elaborato, finanziato e affidato i lavori per il rifacimento dell’illuminazione pubblica di tutto il paese. In questo piano abbiamo anche inserito l’installazione di telecamere nei punti più sensibili del paese. Con i sindaci del circondario abbiamo anche elaborato un progetto per l’installazione di telecamere Varco lungo le strade che circondano le aree boschive”.

Controlli in orario serale

“Abbiamo sperimentato – prosegue Cattaneo – nei mesi di novembre e dicembre un turno serale della Polizia locale. I carabinieri, in collaborazione con la caserma di Cerro Maggiore, garantiscono un presidio serale e notturno nella buona parte delle notti dell’anno”.

Associazioni per maggior copertura del territorio

“In questi mesi – prosegue Cattaneo – abbiamo avuto contatti informali con l’Associazione Carabinieri di Legnano che, pur essendo molto collaborativa, non può garantire una presenza sul nostro territorio. In questi mesi abbiamo inoltre aiutato due gruppi di cittadini a organizzarsi in gruppi whatsapp per scambiarsi segnalazioni, avvisi di attenzione ed eventualmente anche informazioni utili”.

Ed ecco l’app

Il Comune invita tutti i cittadini venerdì 8 febbraio 2019, alle 20.45, in sala del Consiglio comunale. “Ci sarà la presentazione – annuncia il sindaco – dell’app 1Safe, applicazione per Android e iOs che permette ai cittadini e operatori di pubblicare e condividere segnalazioni su pericoli o situazioni di attenzione. Un’app che mette direttamente in contatto cittadini e Polizia locale e li fa interagire in modo positivo. La sicurezza di un paese si ottiene solo quando i suoi cittadini sono coesi e collaborano tutti insieme al bene comune”.

