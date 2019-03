I sindaci dell’Alto Milanese hanno annunciato un’azione sperimentale di disinfestazione nei loro Comuni.

Sindaci dell’Alto Milanese: progetto comune di disinfestazione

“I sindaci dell’Altomilanese sono lieti di comunicare che grazie alla disponibilità di Cap Holding e al lavoro congiunto delle Amministrazioni, coordinate dal presidente Walter Cecchin, si è dato il via a un’azione sperimentale di disinfestazione nei Comuni dell’Altomilanese. L’ambito territoriale, interessato lo scorso anno da alcuni casi di virus “West Nile”, la cui trasmissione avviene principalmente tramite punture di zanzara, vedrà CAP Holding intervenire in via sperimentale con quattro trattamenti larvicidi all’interno delle caditoie comunali”, fa sapere il Presidente della Conferenza dei sindaci dell’Alto Milanese, Walter Cecchin.

I benefici

“L’intervento previsto nel 2019, avrà evidenti benefici in termini di efficacia e sarà coerente con le indicazioni riportate nelle linee guida dell’ATS. A conclusione della campagna sperimentale, saranno analizzati i risultati, tenendo in considerazione anche le segnalazioni ricevute dalla cittadinanza. Di seguito verrà valutata la modalità per rendere ordinario l’intervento e per l’eventuale ampliamento dell’area, oggetto dello stesso”, aggiunge Cecchin, concludendo: “Ancora una volta la Conferenza dei Sindaci dell’Altomilanese, che da sempre applica un modello innovativo di gestione territoriale a scala sovracomunale, si dimostra capace di far fronte in modo organico ai problemi che un singolo comune non sarebbe in grado di affrontare in modo efficace ed economico”.