In marcia per Liliana Segre

Seicento tra sindaci e assessori, tutti in fascia tricolore e provenienti da ogni parte d’Italia si sono ritrovati ieri a Milano. Insieme a loro tante persone comuni, a formare quella “scorta civile” per la senatrice a vita, recentemente oggetto di minacce. L’evento è stato organizzato dal Comune di Milano con l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), l’Ali (Autonomie locali italia) e l’Upi (Unione province italiane).

Il corteo

I partecipanti si sono ritrovati in piazza Mercanti alle 17,30 e con il corteo partito alle 18 verso piazza Duomo. Da qui attraverserà la Galleria Vittorio Emanuele per poi fermarsi in piazza della Scala. Qui è previsto un solo intervento, quello della senatrice Segre.

C’è anche il nostro territorio

Tra i presenti il sindaco di Dairago Paola Rolfi e l’assessore alle Politiche e ai Servizi sociali Monica Berna Nasca (“Manifestazione dei sindaci a sostegno di Liliana Segre – Dairago c’è”), il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello con alcuni assessore, il vice sindaco di San Giorgio su Legnano Linda Morelli e il sindaco di Novate Daniela Maldini

