Sindaco dona targa ai carabinieri per i 20 anni della stazione: la cerimonia a Bareggio.

Sindaco dona targa ai carabinieri

La cerimonia si è svolta questa mattina, domenica 3 novembre 2019. In occasione della festa delle Forze armate il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha donato una targa alla stazione dei carabinieri cittadini di cui quest’anno ricorre il 20esimo anniversario “come segnale di vicinanza e di riconoscimento del ruolo fondamentale sul territorio svolto dall’Arma. Un ruolo riconosciuto anche dai cittadini per i quali questa caserma rappresenta un imprescindibile punto di riferimento ricorda il primo cittadino” ha spiegato il primo cittadino.

Presenti, tra gli altri, il Maggiore Antonio Leotta, comandante della Compagnia di Abbiategrasso, il Maresciallo Sergio Merolli, comandante della Stazione di Bareggio, il Luogotenente in congedo Bruno Freo, primo comandante dei Carabinieri di Bareggio, e il consigliere regionale Silvia Scurati.

Durante il suo discorso per il 4 novembre, festa delle Forze Armate, Colombo ha poi elogiato le forze dell’ordine per il loro “spirito di abnegazione e senso del dovere al di sopra di ogni elogio possibile”. “Eroi senza una maschera – ha ricordato – eroi senza un riflettore puntato addosso, mandati in missioni impossibili, che spesso hanno pianto nascondendosi il viso tra le mani nel momento in cui si sono scoperti esseri umani come tutti no””.

Colombo ha infine ha ricordato i rappresentanti delle Forze Armate morti sul lavoro nel corso degli ultimi mesi: il maresciallo maggiore Vincenzo Di Gennaro, l’appuntato scelto Emanuele Anzini, il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e i poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, “cinque ragazzi che hanno pagato con la vita il loro attaccamento alla divisa e alla Patria. Cinque ragazzi morti mentre servivano tutti noi. Un pensiero a loro e un abbraccio alle loro famiglie a nome di tutta la comunità di Bareggio”.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE