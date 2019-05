Sindaco e vice stupiti per l’ultimatum dei commercianti, arrivato come aperitivo burrascoso del Consiglio comunale del 30 aprile. Chiara Calati e Simone Gelli non comprendono la dura posizione assunta da Confcommercio e dai due comitati, “incontrati nelle scorse settimane e di cui abbiamo accolto istanze e preoccupazioni”.

Sindaco e vice stupiti: il nodo viabilistico

Tra le proposte che lasciano perplessi gli amministratori, c’è la riapertura del centro al traffico. “Ma siamo sicuri che siano tutti d’accordo? – è la domanda degli amministratori? -. E i cittadini cosa dicono? Sarebbe un salto indietro di 20 anni, senza contare che non porterebe benefici”.

I dubbi della Giunta

Calati, proprio martedì 29 aprile, assicura di aver avuto un incontro positivo su eventi e manifestazioni cittadine di giugno con alcuni esercenti, evidentemente non appartenenti alle tre associazioni che ora alzano la voce. “Un confronto aperto, in cui ho ricevuto apprezzamenti per le proposte avanzate e le idee messe in campo”. Feeling finito con Confcommercio? “Dialogheremo ancora con loro, certo mi chiedo se davvero stia facendo l’interesse degli associati e se sia rappresentativa. ualche settimana fa esprimevano apprezzamenti, ora minacciano di abbassare le serrande…. Tutto ciò mentre stiamo per firmare il protocollo d’intesa sui Distretti del commercio”. Gelli sulla stessa linea: “Ho appena spiegato dalle pagine di Settegiorni le mie proposte, portato avanti quanto promesso sul fronte sicurezza. Dove non avrei dato risposte? Piuttosto aspetto ancora all’incontro promesso un anno e mezzo fa dal presidente Alemani con tutti gli esercenti…”. Venerdì, approfondimenti in edicola.

Gelli lancia il sondaggio

“Riapertura al traffico di Piazza Formenti con ingresso da via Volta verso via IV Giugno e riapertura al traffico di Via Pretorio con senso di marcia da Via Mazzini verso Piazza Parmigiani: cosa ne dite di queste proposte?”: il vicesindaco lancia il sondaggio dalla sua pagina Facebook e già fioccano risposte disparate…