“Sindaco, tempo scaduto: servono interventi immediati”. A lanciare l’ultimatum alla Giunta Calati sono i commercianti. Tutti, uniti. Non più frazionati in correnti e comitati. Confcommercio fa da capofila alla rivolta magentina “contro l’immobilismo dell’Amministrazione Calati” e trascina Magenta vuole vivere e comitato Fenice.

“Sindaco, tempo scaduto”

Negozianti, ma anche cittadini, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, oggi depositato in Comune, per chiedere a gran voce il rilancio della città. “Adesso basta – tuona il numero uno di Confcommercio Gigi Alemani -, servono risposte concrete e immediate. Viabilità, parcheggi, sicurezza, lotta al degrado. Temi su cui lavorare per far ripartire Magenta, insieme. Noi facciamo la nostra parte, ma la Giunta deve fare la sua. E dirci che visione ha”.

Pronti a manifestare

Già, la visione, quella che per molti non c’è. Lo dice chiaramente Francesco Bigogno, negoziante, ma anche ex Consigliere comunale: “Serve far qualcosa da domani, il nostro è un appello antidegrado. Di altro tempo non ce n’è più”. Per i negozianti molte cose erano scritte nel programma elettorale di Calati. Ma finora nessun riscontro. I commercianti sono pronti a manifestare. Il vaso è colmo, soprattutto dopo l’aumento della tassa sulla pubblicità. Venerdì, in edicola, un approfondimento sul tema.