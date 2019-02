Sluminacchio: anche dopo la rimozione, non si placa la polemica sull’albero di Natale in piazza Libertà a Saronno. A riportare la questione al centro della cronaca è infatti l’ex candidato sindaco Luciano Silighini, che parla di violazione del codice penale da parte del Comune.

Sluminacchio: la denuncia di Silighini

“Dopo aver appreso dalla stampa che il Comune di Saronno ha risposto alla richiesta fatta pervenire da Alberto Paleardi dove si chiedevano chiarimenti circa la vicenda del palo di Natale rinominato “Sluminacchio”, nella giornata odierna mi sono presentato agli uffici comunali per chiedere chiarificazioni sul perché alla mia identica richiesta presentata in data 17/12/2018 ricevuta a mezzo pec alle 8.24 come da regolare documento di consegna, non sia arrivata alcuna risposta”, anticipa Silighini, aggiungendo: “All’ufficio protocollo mi confermano la ricezione e forniscono il numero di protocollo dell’atto ovvero il 38864. Dopo un controllo effettuato alla polizia municipale, che mi informa di aver ricevuto anch’essa copia della domanda indirizzata all’ufficio tecnico nelle persone dell’Ing. Stevenazzi e del dr. Cosenza, mi reco fisicamente all’ufficio tecnico, all’ufficio patrimonio e anche all’ufficio del verde ma nessuno ha saputo darmi una motivazione”. E infine: “Considerato che per legge deve essere data risposta entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste e in questo caso ne sono passati 40, ho dato mandato al mio legale, l’avvocato Andrea Polimeno, di valutare il caso e verificare se esistono i presupposti contemplati nell’articolo 328 del codice penale, ovvero omissione di atti d’ufficio”.

