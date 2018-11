Sociale, sport e giovani: gli assessori illustrano i progetti realizzati e per il futuro.

Sociale, sport e giovani: confronto pubblico

Incontro pubblico e confronto con la cittadinanza. Il titolo è “Dallo sport ai giovani: una questione sociale”. Appuntamento giovedì 8 novembre, alle 21, a Villa Rusconi, in via Da Giussano. Promotore dell’evento la lista civica di maggioranza “Vivere Rescaldina”che farà un bilancio di quanto svolto finora con uno sguardo al futuro.

Relatori saranno l’assessore alla Cultura e Istruzione Elena Gasparri, il consigliere delegato allo Sport Gilles Ielo, l’assessore ai Servizi sociali Enrico Rudoni, Stefania Borghetti e Roberto Damiani.



I contenuti della serata

“Sociale, sport, giovani – spiegano dalla lista -, solitamente capitoli diversi dei programmi elettorali. In questi anni di lista civica abbiamo mischiato i piani, integrato politiche, abbiamo raggiunto risultati non immaginabili fino a 6 anni fa. Diamo un’occhiata a quanto abbiamo fatto finora ma, soprattutto, lanciamo lo sguardo al futuro e tracciamo la strada da percorrere perchè abbiamo molto in comune”.

