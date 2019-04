Solidarietà e Progresso si presenta: rosa, estetica e culturale

Fagnano, elezioni

E’ la lista più rosa con 7 donne

E’ la lista più rosa e quella con più persone con un’esperienza amministrativa alle spalle. Fagnano Bene Comune – Solidarietà e Progresso, l’ultima a rivelarsi, ha incontrato la cittadinanza con il candidato sindaco Paolo Carlesso che ha presentato la sua squadra: Donatella Beltemacchi, Alberto Belvisi, Maria Aurora Bignardi, Luigia Bonicalzi, Franco Castiglioni, Marco Colombo, Denise Ganna, Fabio Lorusso, Greta Meraviglia, Antonio Minelli, Kabotra Mohit, Davide Passamonti, Samuele Sangalli, Federico Simonelli, Milena Vignati e Gaia Viperino.

C’è anche l’attuale sindaco Simonelli

Nel gruppo oltre all’attuale sindaco Federico Simonelli, buona parte della maggioranza uscente, 9 esordienti e 7 donne. Carlesso ha messo a fuoco le priorità, con gli interventi più urgenti da affrontare identificati negli ambiti di scuola, cultura e mondo associativo, oltre al progetto di promozione dei «centri storici e non» del paese. Tra le proposte, quella sulla quale Solidarietà e Progresso intende investire in modo particolare risorse, idee ed energie è la realizzazione del polo culturale alla ex colonia elioterapica: «E’ per noi il progetto più importante – ha detto Carlesso – e mi riferisco non tanto al restauro dell’edificio, che dovrà essere fatto, quanto alla creazione della struttura culturale e alla partecipazione al progetto delle varie associazioni».

Per la Giunta più competenze che preferenze

Sulla futura Giunta in caso di vittoria il criterio non sarà quello delle preferenze: «Verranno collegialmente valutate le disponibilità di ognuno ad assumere questo impegno e verranno valutate soprattutto le competenze».

