Soriano, mercoledì riapre la via Fogazzaro. “Non è un pesce d’aprile”, s’affretta a chiarire il sindaco Marco Ballarini, che annuncia la riapertura della strada interessata da un importante cantiere, proprio il 1° aprile.

I lavori dovevano concludersi a fine marzo, ma sono stati poi prorogati al 6 aprile. Ora, l’annuncio degli ultimi ritocchi prima della riapertura. “Proseguono i lavori di consolidamento delle sponde del fontanile e il rifacimento di via Fogazzaro. Oggi saranno messi i guard rail e da mercoledì 3, se non ci saranno intoppi, potremo riaprire la strada”, precisa il sindaco.

Le polemiche

Un cantiere necessario, come ha più volte rimarcato il sindaco, che ha permesso di consolidare un tratto a rischio cedimento. Ma che ha anche scatenato accese polemiche da parte dei residenti, costretti per un mese, a passare da via Parini, per entrare ed uscire dalla frazione. Un percorso stretto, causa di non pochi incidenti, anche per via delle buche. “L’alternativa era non sistemare via Fogazzaro, aspettando che crollasse tutto”, ribatte Ballarini, secondo cui l’intervento era atteso da tempo.