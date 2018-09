Ieri sopralluogo alla stazione dello spaccio nelle Groane per il sindaco Dante Cattaneo e il sottosegretario Molteni.

Sottosegretario Molteni insieme ai sindaci

Dante Cattaneo in testa, con un gruppo di volontari e i sindaci di Saronno Alessandro Fagioli, di Cogliate Andrea Basilico, di Varedo Filippo Vergani e col consigliere provinciale Andrea Monti. E insieme a loro, senza scorta, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. Insieme per un sopralluogo alla stazione Ceriano Groane, da tempo famigerata come la “stazione dello spaccio”, lungo la Saronno-Seregno.

“Finora qui mai nessuno del Governo”

Un altro segnale forte, istituzionale, per la lotta allo spaccio nella stazione, dopo le altre iniziative adottate dal sindaco di Ceriano Cattaneo. Sindaco che ha scritto a Molteni come fatto in passato (invano) con altri vertici del Paese. “Così facendo ha potuto toccare con mano il dramma dello spaccio e del consumo di stupefacenti in questi boschi da troppo tempo ostaggio dei delinquenti. – ha fatto sapere Cattaneo dal suo profilo social – Mai in questi anni, si era visto alcun esponente dei vari Governi che si sono susseguiti: Governo Monti, Renzi, Gentiloni. MAI, NESSUNO. Il Sottosegretario leghista, invece, dopo aver ricevuto una mia lettera, in una settimana è venuto qui. Il Prefetto sembrava si fosse convinto a schierare presidi fissi tutti i giorni, come vado ripetendo da tempo. Da lunedì però tutto è tornato come prima: i presidi fissi sono spariti. Chiedo al Prefetto di ripristinarli immediatamente, ormai la pazienza dei cittadini sta per finire!”.

