Sp236 tra Cisliano e Gaggiano: lavori dal 21 al 25 ottobre

Lavori di ripristino definitivo del manto stradale tra la frazione di Bestazzo a Cisliano e Gaggiano lungo la Provinciale 236. L’intervento, spiega una nota del Comune di Cisliano, si svolgerà dal 21 al 25 ottobre compresi e fa seguito ai lavori di potenziamento della rete idrica svolti dal Gruppo Cap.

Il cantiere sarà operativo in orario notturno dalle 20 alle 7 allo scopo di minimizzare il disagio: nel tratto di Provinciale interessato in tali orari la circolazione sarà a senso unico alternato. "E' importante sottolineare però che – chiarisce la nota – laddove le condizioni meteo e/o le temperature esterne non fossero idonee per effettuare le lavorazioni a regola d'arte di notte, l'impresa esecutrice si vedrà costretta ad eseguirle in orario diurno. In tal caso sarà premura dell'Ente avvisare il prima possibile la cittadinanza".