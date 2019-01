Via libera alla convenzione per lo sportello legale gratuito a Bareggio, approvata durante l’ultima giunta

Mercoledì sera la Giunta guidata da Linda Colombo ha approvato la convenzione tra il Comune e l’Ordine degli Avvocati di Milano per l’apertura di uno sportello di orientamento legale in Municipio.

“Si tratta del potenziamento del servizio di prima assistenza legale già in essere – spiega l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo -. Con questa convenzione, i cittadini potranno chiedere consulenze anche in materia di diritto penale e non più solo di diritto civile. L’altra cosa importante è che il servizio sarà a costo zero sia per gli utenti sia per il Comune, generando rispetto al passato un risparmio per le casse comunali. Allo sportello legale i cittadini potranno sottoporre il proprio caso per avere un orientamento sul percorso più idoneo da seguire”.

A breve l’ultimo step

Nei prossimi giorni il sindaco Linda Colombo e il presidente dell’Ordine degli Avvocati firmeranno la convenzione, dopodiché il servizio ripartirà: “L’avvocato sarà a disposizione negli uffici comunali di via Marietti un giorno alla settimana – fa sapere l’assessore Bonomo -. Se poi le richieste saranno tante ci impegneremo per aumentare le ore di apertura dello sportello”.