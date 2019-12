Strade nuove con un anno di ritardo… E’ solo una delle critiche che la lista civica di minoranza Per San Vittore Olona Salmoiraghi sindaco rivolge al bilancio di previsione della Giunta Rossi.

Strade nuove in ritardo, “per le scelte poco appropriate di questa Amministrazione”

“Bilancio di previsione, quello presentato mercoledì 18 dicembre dalla Giunta Rossi al Consiglio, che presenta molti aspetti sui quali non siamo d’accordo – dichiara la lista di Salmoiraghi -. Innanzitutto un bilancio che non ci ha visto, nostro malgrado, coinvolti nella sua stesura ma semplici spettatori chiamati a esprimere un giudizio, a differenza dei proclami della campagna elettorale dove si auspicava collaborazione da parte di tutti e soprattutto dai membri di opposizione. E il nostro giudizio è negativo al riguardo. A nostro avviso questo bilancio non riesce ad esprimere delle progettualità di eccellenza per la cittadinanza, nonostante come più volte ribadito dallo stesso assessore alla partita, le somme lasciate in eredità dalla passata amministrazione fossero del tutto sufficienti per cercare di fare qualcosa in più della semplice ordinaria gestione della ‘cosa pubblica’. Restano i 700mila euro per le riqualificazioni dei manti stradali, peccato che i nostri concittadini avranno strade nuove con un anno di ritardo, secondo noi anche e soprattutto per le scelte poco appropriate di questa Amministrazione nella gestione errata delle risorse umane del nostro ufficio tecnico, che hanno impedito la realizzazione del suddetto progetto, esternalizzato al costo di 25mila euro”.

Aliquota Irpef invariata, anche se “tanto vituperata negli anni passati”

“L’aliquota Irpef, tanto vituperata negli anni passati da chi allora stava all’opposizione e che oggi amministra dai banchi della maggioranza, è rimasta la medesima, salvo l’aumento a 16mila euro dell’esenzione totale – prosegue la lista civica Per San Vittore Olona -. Solo oggi ci si è accorti che l’aliquota da noi applicata dal 2014 è la più bassa del circondario? Avere abbandonato la riqualificazione attraverso mutuo, come da noi preventivato, dell’immobile di via Mazzini è da considerarsi un grave errore anche perché sulla bozza del vecchio progetto convergevano le idee degli 11 comuni appartenenti all’Azienda So.Le e si sarebbero potuti offrire ai cittadini del Legnanese qualche cosa di realmente deficitario sul nostro territorio quale l’accoglienza agli anziani e un centro diurno per minori”.

“Il Dup è la semplice trasposizione del programma elettorale della lista Civicamente”

“Il Dup (Documento unico di programmazione, ndr) è la semplice trasposizione del programma elettorale della lista Civicamente, scelta senz’altro legittima ma non certo condivisa dalla stragrande maggioranza dei nostri concittadini che non lo ha votato – concludono Salmoiraghi e i suoi -. Ci auguriamo che proprio per questa motivazione in futuro ci venga consentito di poter inserire anche qualche nostra proposta per il bene della collettività”.

