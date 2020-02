Dopo lo stop del Tar al progetto di Superstrada, il consigliere regionale M5S Massimo De Rosa h incontrato il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

Superstrada, De Rosa (M5S): “Ora fronte comune per la mobilità”

“Faccio appello ai sindaci, ora è necessario fare fronte comune per valutare, anche con assemblee pubbliche che coinvolgano direttamente i cittadini, progetti di mobilità realmente utili e condivisi. Le infrastrutture devono rispondere ai reali bisogni dei cittadini e passare al vaglio di analisi costi-benefici”: così Massimo De Rosa, consigliere regionale del M5S Lombardia, dopo la bocciatura del Tar della contestata Vigevano-Malpensa, che oggi era a Roma, insieme al consigliere regionale Simone Verni, a discutere del tema con il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte II Giancarlo Cancelleri.

Robecco, Abbiategrasso, Cassinetta necessitano di interventi per alleggerire il traffico in transito non di infrastrutture faraoniche che riempiono le tasche ai politici e ai loro amici, devastando imprese, paesaggio e il territorio”, ha proseguito De Rosa. “La superstrada, per problemi tecnici, non ha superato il vaglio del Tribunale amministrativo ma ci sono infinite altre possibilità. Tra quelle più interessanti su cui puntare c’è il trasporto pubblico con i progetti di raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara e il prolungamento della S9 fino ad Abbiategrasso. Nell’immediato va riqualificata la rete viaria esistente, e penso soprattutto alla Sp114 e alla Sp494″.

"Il Pavese ha bisogno di più collegamenti con Milano e non con Malpensa. Servono proposte condivise con le realtà locali, enti Parco e CMM e immediatamente cantierabili. Al di là delle posizioni politiche il M5S c'è, aspettiamo di vedere se agli altri attori politici in campo interessa la contrapposizione ideologica o dare risposte ai cittadini. Mi auguro prevalga il buon senso ", conclude De Rosa.